Microsoft annonce le retrait de Paint 3D

Microsoft annonce la suppression prochaine de son application de dessin Paint 3D, seulement sept ans après son lancement, et précise la date du retrait définitif sur Windows.

En ouvrant Paint 3D, les utilisations ont reçu peut-être une bannière annonçant que « Paint 3D ne sera plus disponible dans le Microsoft Store et ne recevra plus de mises à jour à partir du 4 novembre 2024 ». Une décision qui mettra fin à l’application qui annoncée à son lancement comme la remplaçante du Microsoft Paint classique.

En effet, introduite en 2017 dans le cadre de la mise à jour Windows 10 creators update, Paint 3D était accompagnée d’une foule de nouvelles fonctionnalités, notamment des capacités de modélisation 3D, des calques, des effets de transparence et la suppression de l’arrière-plan.

Toutefois, l’application n’a jamais rencontré le succès attendu, malgré ses fonctionnalités avancées. Les utilisateurs ont en effet, préféré la simplicité et la familiarité de l’application Paint classique, et ont même fait savoir qu’ils n’étaient pas prêts à abandonner l’outil original.