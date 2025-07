Algérie Télécom et Telecom Italia Sparkle signent un accord stratégique pour renforcer les infrastructures numériques

À l’occasion de la 6ᵉ édition du Forum économique Italie–Algérie, tenue ce mercredi à Rome en présence du Président de la République algérienne, M. Abdelmadjid Tebboune, et de la Présidente du Conseil des ministres italien, Mme Giorgia Meloni, Algérie Télécom et Telecom Italia Sparkle ont signé un mémorandum d’entente portant sur plusieurs projets structurants dans le domaine des télécommunications.

Ce partenariat stratégique vise à accompagner la transformation numérique de l’Algérie et à renforcer la connectivité entre l’Europe et l’Afrique du Nord. Le mémorandum a été paraphé par M. Adel Bentoumi, Président-directeur général d’Algérie Télécom, et M. Enrico Maria Bagnasco, Directeur général exécutif de Telecom Italia Sparkle.

Un partenariat tourné vers l’avenir numérique

L’accord prévoit le lancement de plusieurs projets clés au profit d’Algérie Télécom, parmi lesquels :



* La construction d’un nouveau câble sous-marin de dernière génération reliant directement l’Algérie à l’Italie, pour une connectivité plus rapide et plus fiable;

* L’ouverture d’un point de présence (PoP) d’Algérie Télécom en Europe, afin de renforcer sa présence à l’international;

* Le développement d’un Datacenter conforme aux normes internationales, avec l’expertise technique de Sparkle;

* La mise en place d’une plateforme de formation dédiée aux domaines stratégiques comme le cloud computing, les réseaux, les services numériques et la cybersécurité.

A cette occasion le Président-Directeur général d’Algérie Télécom, M. Adel Bentoumi a déclaré : « Le partenariat stratégique avec Sparkle confirme les relations de longue date entre nos deux entreprises et reflète notre engagement commun envers l’innovation et l’excellence. Nous sommes convaincus que ce projet jouera un rôle clé dans la diversification de nos routes internationales et dans la satisfaction des besoins croissants de nos clients à travers tout le pays. »

Pour sa part le Directeur général exécutif de Sparkle M. Enrico Bagnasco, a dit : « Cet accord marque une étape importante dans le renforcement des liens numériques entre l’Europe et l’Afrique du Nord. Nous sommes fiers de contribuer à l’avenir numérique de l’Algérie en mettant à disposition une infrastructure moderne ainsi que des solutions innovantes et sécurisées pour une connectivité internationale rapide et résiliente. »

Le Forum économique Italie-Algérie vise à renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays dans des secteurs stratégiques tels que l’énergie, l’innovation, l’éducation, l’agriculture et la culture. Il s’inscrit dans le cadre du « Plan Mattei pour l’Afrique », à travers lequel l’Italie ambitionne de construire des partenariats équilibrés fondés sur le respect mutuel et des bénéfices partagés.