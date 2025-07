Ooredoo Algérie renforce sa couverture dans les zones enclavées

Dans le cadre du projet national du Service Universel des Communications Électroniques, initié par l’État algérien et supervisé par l’Autorité de Régulation de la Poste et des Communications Électroniques (ARPCE), Ooredoo Algérie a lancé une campagne de communication d’envergure. Cette initiative s’inscrit dans le prolongement des efforts fournis pour réduire la fracture numérique et garantir l’accès aux services de télécommunications dans les zones à faible densité de population incluant des localités les plus isolées du pays.

Portée par le message fort : « À vos côtés, où que vous soyez », cette campagne met en avant la proximité de Ooredoo avec ses clients, en particulier ceux des localités rurales ou à faible densité démographique. Elle souligne l’engagement concret de Ooredoo dans la mise en œuvre de ce projet important, destiné à fournir des services mobiles et Internet de qualité aux citoyens, quel que soit leur lieu de résidence.

À cette occasion, Ooredoo a dévoilé un spot publicitaire inédit, produit spécialement pour mettre en lumière les réalités humaines et sociales du Service Universel. À travers des cinématiques authentiques et des scènes tournées dans les zones concernées, ce contenu reflète à la fois l’aspect technologique du projet et son impact direct sur la vie quotidienne des habitants, désormais connectés.

Il y a lieu de noter que ce projet structurant, tel que défini par l’arrêté ministériel du 6 juin 2024 (publié au Journal Officiel n°45 du 4 juillet 2024), prévoit la couverture de 1 400 localités rurales réparties sur 40 wilayas,

À la suite de l’appel d’offres n°01/2023 lancé par l’ARPCE, Ooredoo s’est vue confier plus de 86 % du volume global du projet, soit la couverture de 1211 localités, et a donc prévu l’installation de 760 sites permettant l’accès aux services voix et data en technologie 4G.

Les deux premières phases du programme connaissent déjà des avancées concrètes, avec plus de 400 sites mis en service à ce jour. Dix-neuf wilayas sont désormais totalement raccordées, avec des installations pleinement opérationnelles. En ce qui concerne la phase trois, le plan de déploiement de 330 sites est déjà mis en œuvre, couvrant 22 wilayas, notamment celles du Grand Sud, et ce conformément au calendrier établi avec le ministère de la Poste et des Télécommunications.

Ooredoo mobilise tout son savoir-faire technologique, sa capacité opérationnelle et son sens de l’engagement citoyen pour répondre aux exigences du programme. Cette mission est conduite dans le strict respect du cahier des charges, avec un sens prononcé du service public.

À ce titre, M. Roni TOHME, Directeur Général de Ooredoo Algérie, a déclaré : « Le projet du Service Universel des Communications Electroniques constitue bien plus qu’une simple initiative technique, il incarne une avancée d’envergure vers une Algérie plus connectée. À travers le lancement de cette campagne de communication, nous souhaitons nous rapprocher encore davantage de chaque citoyen algérien, pour être toujours plus connectés à leurs réalités, à leurs besoins et à leurs aspirations. Faire partie de ce projet national reflète notre profond attachement à la mission de service public et notre volonté constante d’agir avec responsabilité, rigueur et engagement. »

Par ailleurs, la qualité du réseau Ooredoo, reconnue à l’échelle nationale, se confirme dans les zones couvertes par le programme. Grâce à une stratégie d’investissement continue dans les infrastructures, l’opérateur garantit une couverture mobile fiable, rapide et conforme aux meilleurs standards techniques, contribuant à l’amélioration du quotidien des citoyens.

À travers cette campagne de communication, Ooredoo réaffirme que la technologie n’a de sens que si elle rapproche les individus, soutient le développement local, et s’inscrit dans une dynamique de progrès partagé pour tous.