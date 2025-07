Poste et télécommunications : signature d’un mémorandum d’entente algéro-italien pour renforcer la coopération  

Un mémorandum d'entente visant à renforcer, à promouvoir et à développer la coopération dans le domaine de la Poste et des Télécommunications entre l'Algérie et l'Italie a été signé à Rome par le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki et le ministre italien des Entreprises et du Made in Italy, Adolfo Urso, indique, samedi, un communiqué du ministère.

Le mémorandum d’entente a été signé dans le cadre de la visite officielle effectuée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en République italienne, où il a présidé, du côté algérien, les travaux de la 5e session du Sommet intergouvernemental Algéro-Italien de haut niveau, précise le communiqué.

Le document signé porte sur « le développement de l’infrastructure des télécommunications, notamment en matière de bande passante internationale et de réseaux sous-marins internationaux, le développement des services postaux et de télécommunications au profit des citoyens des deux pays, et les mécanismes garantissant leur pérennité en toutes circonstances, outre l’optimisation des compétences des employés du secteur dans les deux pays, à travers l’organisation d’ateliers techniques et de sessions de formation pour les experts des deux parties », ajoute la même source.

II s’agit également du renforcement de la coopération bilatérale entre l’Algérie et l’Italie, à travers l’encouragement des partenariats entre les opérateurs dans le domaine des télécommunications, en vue de renforcer l’interconnexion internationale et les services de données mobiles, le cloud computing, ainsi que les solutions de la 5G et de l’Internet des objets (IoT).

Par ailleurs, le mémorandum d’entente prévoit « le renforcement de la coopération dans certains domaines d’importance majeure dont la sécurité des données et la cybersécurité, la radiocommunication et la gestion du spectre des fréquences, ainsi que la promotion de l’innovation ».

Lors de sa rencontre avec le ministre italien, M. Zerrouki a souligné « la profondeur des relations bilatérales entre l’Algérie et l’Italie, lesquelles connaissent aujourd’hui une mutation qualitative, passant d’un partenariat traditionnel à un partenariat d’avenir basé sur une vision commune et une feuille de route claire, afin de construire un avenir connecté, sécurisé et innovant ».

Il a également souligné que « la souveraineté ne se limite plus aux territoires et aux frontières, mais s’étend aux données, aux infrastructures numériques et aux capacités technologiques, d’où la nécessité pour les relations algéro-italiennes de s’ériger en modèle pionnier d’intégration numérique et de coopération technologique commune, dans le but de renforcer la souveraineté numérique des deux pays de manière à servir leurs intérêts stratégiques face aux mutations mondiales effrénées ».

Au terme de la rencontre, M. Zerrouki a affiché « son grand intérêt à réunir toutes les conditions nécessaires pour assurer la mise en œuvre et le suivi effectifs et méthodiques de la teneur du mémorandum », réaffirmant « l’engagement à prendre des mesures pratiques et concrètes pour concrétiser cette coopération sur le terrain, au mieux des deux pays ».