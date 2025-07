Samsung Galaxy Z Fold7 : le smartphone pliable le plus fin, puissant et polyvalent

Samsung dévoile le Galaxy Z Fold7, son smartphone pliable le plus fin et léger, avec seulement 4,2 mm d’épaisseur une fois déplié et 215 g. Il combine design haut de gamme, robustesse (aluminium, verre Gorilla Glass Ceramic 2, certification IP48) et grande performance.

Son écran de 8 pouces offre un confort visuel exceptionnel. Côté photo, il intègre un capteur principal de 200 MP, un ultra grand angle de 12 MP et un téléobjectif de 10 MP, pour des clichés de haute qualité en toutes conditions.

Propulsé par le Snapdragon 8 Elite et jusqu’à 16 Go de RAM, il assure une fluidité parfaite en multitâche, jeux ou applications exigeantes. Sa batterie de 4 400 mAh garantit une autonomie solide, et il embarque Galaxy AI pour une expérience utilisateur intuitive et personnalisée.

En précommande, Samsung propose jusqu’à deux fois plus de stockage au même prix.