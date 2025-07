Djezzy en forte croissance au 2e trimestre 2025 : hausse du chiffre d’affaires et accélération des investissements

L’opérateur télécom Djezzy confirme sa dynamique de croissance au deuxième trimestre 2025, porté par une hausse de ses revenus, une croissance continue du parc abonnés et des investissements stratégiques majeurs, notamment dans l’expansion de sa couverture 4G et sa candidature à la 5G.

Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires a atteint 29,6 milliards de dinars, en hausse de 6,1 % par rapport à la même période en 2024. Le nombre d’abonnés a également progressé de 7,7 % en un an, pour atteindre 17,4 millions de clients. L’entreprise enregistre un EBITDA de 12,89 milliards de dinars, avec une marge EBITDA solide de 43,6 %.

Djezzy a intensifié ses investissements durant ce trimestre, injectant plus de 10,6 milliards de dinars, soit une augmentation de 70,3 % par rapport au deuxième trimestre 2024. Ces investissements ont permis d’étendre la couverture 4G à 95,2 % de la population, contre 93 % un an plus tôt, et de renforcer la qualité du réseau sur l’ensemble du territoire.

« Les résultats du deuxième trimestre reflètent une nette accélération de nos investissements, destinés à densifier notre réseau et à garantir une qualité de service optimale partout en Algérie », a déclaré Boumediene Senouci, Directeur Général de Djezzy. « Cette dynamique prépare le terrain au lancement de la 5G, tout en mettant la technologie au service de l’ensemble des citoyens. »

Dans le prolongement de cette stratégie, Djezzy a officiellement soumis sa candidature le 22 juin 2025 à l’appel à concurrence lancé par l’ARPCE (Autorité de Régulation de la Poste et des Communications Électroniques) pour l’attribution des licences 5G. L’opérateur réaffirme ainsi son engagement à soutenir la transformation numérique de l’Algérie.

Djezzy met en avant la maturité de son infrastructure, notamment sa plateforme cloud opérationnelle et ses investissements soutenus dans l’innovation. L’entreprise affirme être pleinement prête pour un déploiement efficace de la 5G, avec des services alignés sur les standards internationaux, et un objectif clair : introduire des solutions numériques à forte valeur ajoutée dans des secteurs clés comme l’industrie 4.0, la santé connectée et l’éducation numérique.