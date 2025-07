Vers une révolution Apple : un iPhone pliable et une offre élargie dès 2027

Apple prévoit une expansion majeure de sa gamme d’iPhone pour 2027, avec six modèles disponibles, dont un tout nouveau iPhone pliable.

Selon le leaker Instant Digital, la marque lancera les iPhone 18 Air, 18 Pro, 18 Pro Max et l’iPhone pliable dès le second semestre 2026, qui resteront commercialisés en 2027. Deux autres modèles — iPhone 18 et iPhone 18e — suivront, accompagnés plus tard par les iPhone 19.

Cette stratégie marque un changement notable dans le calendrier de lancement d’Apple, qui différencierait désormais les sorties selon les gammes.



Par ailleurs, la firme continuerait de proposer les iPhone 17 à des prix plus accessibles. En 2027, le catalogue Apple pourrait ainsi devenir l’un des plus diversifiés de son histoire, avec une première incursion dans les smartphones pliables.