65% des algériens utilisent Viber pour communiquer avec le personnel éducatif

La prochaine rentrée scolaire divise plus d’un… C’est pourquoi Viber a sondé les utilisateurs du monde entier sur le retour des écoles et les solutions qu’ils jugent appropriées pour poursuivre le processus éducatif dans le cadre de la pandémie du Corona.

Le sondage réalisé par la société Viber, auquel ont participé plus de 3.124 utilisateurs algériens, a précisé que 76% des utilisateurs algériens préfèrent retourner à l’école, tandis que 18% estiment que l’alternance entre enseignement classique et enseignement en ligne est la meilleure solution pour la nouvelle rentrée scolaire. « Si vous aviez demandé à quelqu’un l’année dernière à propos de l’idée de transférer complètement l’enseignement sur Internet, l’idée aurait semblé tout à fait irréelle. Mais avec l’arrêt des écoles et les universités en raison de la pandémie du Coronavirus, le transfert de classe en ligne a été fait en quelques semaines ! Nous sommes fiers d’offrir l’application Viber comme une plateforme sécuritaire et flexible qui permet la communication et l’interaction entre les élèves, les enseignants et les parents », indique Jamal Agwa, PDG de Viber.

Aujourd’hui, Viber offre aux utilisateurs un excellent service grâce à de nombreuses fonctionnalités qui permettent aux élèves et aux enseignants d’assister aux cours et aux conférences, aux parents de suivre les devoirs scolaires, et communiquer directement avec les enseignants au moyen de l’application. Les résultats de l’enquête ont confirmé que 65% des utilisateurs algériens utilisent l’application comme plate-forme de communication entre parents, élèves et personnel éducatif.

A noter que plus de 180 000 internautes du monde entier, dont la France, l’Allemagne, la Russie, les Philippines et d’autres pays arabes comme l’Irak, l’Algérie et l’Égypte, ont participé à ce sondage.