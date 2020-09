Honor : Le MagicBook Pro, un nouvel ordinateur présenté

Même si l’IFA 2020 a été exceptionnelle vu qu’il s’est tenu virtuellement, il a été, tout de même, riche en annonces. Honor a été de la partie. La filiale de l’équipementier chinois Huawei a étoffé sa gamme d’ordinateurs portables.

Il s’agit de trois nouveaux modèles de la gamme MagicBook, dont un MagicBook Pro très prometteur. Il sera accompagné de nouvelles versions des MagicBook 14 et 15 lancés début 2021. Honor présente tout d’abord le MagicBook Pro équipé d’un écran Full HD de 16,1 pouces. Il dispose aussi d’un châssis en aluminium et mesure 369 x 234 x 16,9 mm – pour un poids de 1,7 kg.

Aussi, Honor promet de bonnes performances, en s’appuyant sur un processeur Ryzen 5 4600H de chez AMD. Gravé en 7 nm et cadencé à 3 GHz (Turbo Boost jusqu’à 4 GHz). Il est accompagné de 16 Go de RAM DDR4, et un système de refroidissement à double ventilateur et double caloduc. Il est chargé d’en limiter la chauffe pour maintenir le meilleur niveau de performances. Côté stockage, un SSD de 512 Go est évoqué.

Côté autonomie, le MagicBook Pro est équipé d’une batterie de 56 Wh, offrant jusqu’à 11 heures de lecture vidéo et bureautique ou 9 heures de navigation web. Le MagicBook Pro sera disponible à partir du 8 Septembre et Honor prévoit une offre de lancement valable jusqu’au 27 septembre. Il sera commercialisé à partir de 700 euros.

A noter enfin que Honor a également dévoilé ses nouvelles montres connectées : la Watch GS Pro et la Watch ES, ainsi que la tablette Honor Pad 6.