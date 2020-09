Ooredoo et IQRAA décernent le Prix Ooredoo d’Alphabétisation

A l’occasion de la Journée Internationale d’Alphabétisation, coïncidant avec le 08 septembre de chaque année, Ooredoo et l’Association Algérienne d’Alphabétisation IQRAA, ont organisé conjointement, ce mardi 08 septembre 2020 une cérémonie au siège de Ooredoo, à Ouled Fayet, à Alger.

Cet évènement a été l’occasion de dévoiler le lauréat de la 5ème édition du Prix Ooredoo d’Alphabétisation qui est revenu à M. Djamel Sais, pour son projet : « Méthodologie de notre belle langue : méthodologie et ressources d’alphabétisation et d’enseignement de la langue arabe aux adultes ».

Un projet qui a été sélectionné à l’unanimité par les membres du jury, présidé par Dr. Salah Belaïd, Président du Haut Conseil de la Langue Arabe.

A l’occasion de cette cérémonie, M. Hocine Khelid, Président de l’association IQRAA a déclaré : « Je présente à mon nom et au nom de l’association IQRAA mes félicitations au lauréat et remercie tous les participants auxquels je souhaite plein succès et réussite dans leur vie professionnelle. Ce prix symbolise notre engagement à soutenir toutes les initiatives visant à renforcer les efforts déployés dans la lutte contre l’analphabétisme. Je tiens également à m’incliner à la mémoire de la défunte Mme Barki pour son combat et son dévouement exemplaires dans la lutte contre l’analphabétisme en Algérie et à exprimer ma fierté de poursuivre sa noble mission à la tête de l’association IQRAA. Nous remercions notre partenaire Ooredoo pour son soutien indéfectible à nos projets et nos actions depuis plus de treize ans de collaboration fructueuse. »

Pour sa part, le Directeur général adjoint de Ooredoo, M. Bassam Al Ibrahim a déclaré : « Nous sommes très fiers d’accompagner notre partenaire IQRAA dans ce noble projet et ses louables initiatives. L’alphabétisation, est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, nous veillons à poursuivre notre engagement afin de contribuer à réduire ce fléau de la société algérienne. En tant qu’entreprise socialement responsable, Ooredoo demeure engagée aux côtés de l’association IQRAA afin de perpétuer le noble engagement de la défunte M. Barki, qui a fait, avec les bénévoles de l’association, un travail remarquable et considérable dans la lutte contre l’analphabétisme partout en Algérie. »

Lors de cette cérémonie, un vibrant hommage a été rendu à la défunte Aicha Barki, ancienne présidente de l’association IQRAA, décédée en mai 2019, en reconnaissance à son parcours, son combat et ses efforts considérables aussi bien dans la promotion du savoir que dans le combat contre le fléau de l’analphabétisme en Algérie.

Il y a lieu de rappeler que le Prix Ooredoo d’Alphabétisation, lancé en 2013 par Ooredoo et l’association IQRAA, récompense des personnes, des institutions, des organisations et des associations, publiques ou privées, ayant contribué de manière significative aux efforts de lutte contre l’analphabétisme en Algérie.

A travers cette initiative, Ooredoo s’emploie activement à renforcer les efforts entrepris pour éradiquer l’analphabétisme, promouvoir le savoir et la connaissance et démocratiser l’accès à l’éducation en Algérie.