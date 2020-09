Algérie : Les équipementiers télécoms réunit autour de la même table

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar a réunit les équipementiers technologiques. Il s’agit de la première rencontre en son genre depuis plusieurs années.

La rencontre a regroupé, NOKIA, Huawei, ZTE, Ericsson, Cisco, DELL, FibeRhome, N.E.C, FORTINET et TECH 3. A cette occasion, Brahim Boumzar a appelé les équipementiers en télécommunications à accéder au marché national avec une ‘’vision renouvelée’’, basée sur des investissements qui vont au delà de la dimension commerciale, pour se focaliser sur des projets générateurs de richesse. « Nous avons demandé à l’ensemble des équipementiers une meilleure contribution sur le marché algérien. C’est un partenariat durable, et on se doit de donner de la visibilité à ses partenaires technologiques afin qu’ils s’investissent plus dans le marché algérien dans le cadre de la relance économique », a déclaré M Boumzar à la Télévision algérienne.

Pour le ministre des PTIC, il s’agit d’accompagner l’Algérie dans sa démarche visant à diversifier son économie, augmenter sa compétitivité internationale et accélérer la transition numérique.

M. Boumzar a fait part de la disponibilité de son département à faciliter l’activité des opérateurs et aplanir les difficultés, mettant en avant les efforts menés dans l’objectif d’assoir une approche de concertation et de coopération permanentes avec tous les partenaires du secteur. L’objectif est de les pousser à présenter des solutions techniques conformes aux aspirations et besoins de l’Algérie dans l’espace technologique.

Il annonce, dans ce sillage, que des rencontres thématiques avec ces équipementiers auront lieu dans les prochaines semaines afin de partager la vision de l’Algérie et permettre aux équipementiers télécoms nationaux un meilleur investissement, un partage du savoir faire et un transfert technologique.