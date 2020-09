Le ministre appelle à s’orienter vers un tourisme numérique

L’actuelle crise de liquidité qui frappe de plein fouet l’économie algérienne pousse les pouvoirs publics à lancer, et au plus vite, le paiement électronique. S’orienter vers la transition numérique en généralisant les instruments de paiement électronique, est l’appel qu’a lancé le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du travail familial, Mohamed Hamidou.

C’est ainsi qu’une signature d’accord de généralisation des moyens du paiement électronique au niveau des structures touristiques entre les secteurs du Tourisme et de la Poste a été parachevée. « J’appelle l’ensemble des acteurs à l’utilisation des nouvelles technologies pour parvenir à un tourisme numérique d’excellence », a-t-il déclaré.

M. Hamidou a souligné que son secteur ne ménagera aucun effort pour la généralisation des moyens de paiement électronique à toutes les activités touristiques et hôtelières ainsi qu’au niveau des différents acteurs dans le domaine de l’artisanat, du travail familial et le paiement par QR code.

Il a également rappelé que le plan d’action du Gouvernent reposait sur une réforme profonde du système bancaire et financier à travers la modernisation et la diversification des produits financiers en focalisant sur la généralisation des moyens de paiement électronique afin de réduire les transactions en espèces et traditionnelles prévues dans les dispositions de l’article 11 de la loi des finances 2020 relative à la mise des moyens de paiement électroniques à la disposition du consommateur.