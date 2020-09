Tecno présente le Spark Go 2020

Les firmes chinoises continuent leur offensive. Elles veulent se repositionner sur le marché mondial de la téléphonie mobile. Tecno est dans cette logique. L’équipementier chinois diversifie ses produits afin de satisfaire tous les besoins. Il vient, en effet, d’annoncer son dernier Smartphone d’entrée de gamme.

Tecno Spark Go 2020 est un Smartphone qui prend en charge la 4G Volte et dispose d’un écran 6.52 pouces avec une encoche en forme de goute d’eau en haut qui abrite la caméra selfie de 8 MP. A l’arrière se trouve un lecteur d’empreintes digitales à côté de la configuration à double caméra composée d’un capteur principal de 13 MP et d’un capteur de profondeur.

Le TECNO Spark Go 2020 est le dernier Smartphone Android 10 Go Edition de la série Spark en Inde et le successeur du Spark Go de l’année dernière. Un mobile alimenté par un processeur quadricœur MediaTek Heio A20 avec 2 Go de RAM et 32 Go de stockage, étendu jusqu’à 256 Go via une carte microSD externe. Côté autonomie, le Smartphone est doté d’une batterie de 5000 mAh.

Enfin, le Tecno Spark Go 2020 est disponible en deux colories : Ice Jadeite et aqua blue.