Après plusieurs mois d’absence, Wiko dévoile deux nouveaux Smartphones !

Wiko est de retour après une longue absence. La marque préférée des plus jeunes proposant des Smartphones aux couleurs vifs vient de présenter deux nouveaux Smartphones.

Cette rentrée sociale semble être riche en annonces. Wiko dévoile, à son tour, deux nouveaux terminaux d’entrée-milieu de gamme qui promettent une autonomie exemplaire ! Au nom de Wiko View 5 et View 5 Plus, ces nouveaux Smartphones proposent, en plus d’une bonne autonomie, des appareils photo de qualité et diverses fonctionnalités dopées à l’Intelligence artificielle. Ils disposent également d’écrans « ultra-immersifs » au ratio 20:9. Arborant une diagonale de 6,55 pouces, ceux-ci utilisent la technologie LCD et possèdent une résolution de 1600 x 720p. Les nouveaux Smartphones de Wiko possèdent un module photo dorsal quadruple avec des capteurs disposés en forme de L dont le capteur principal est de 48 mégapixels.

Et ce n’est pas tout, si Wiko a pris son temps, cette fois, c’est pour offrir des produits de qualité. Il affirme avoir intégré des fonctionnalités dopées à l’intelligence artificielle aux APN des deux terminaux pour garantir des photos et des vidéos de haute résolution en toutes circonstances. Revenant à l’autonomie, les deux appareils sont équipés d’une batterie de 5000 mAh.

Pour le reste de la fiche technique, le Wiko View5 est alimenté par un chipset MediaTek Helio A25 associé à 3 Go de RAM et à 64 Go de stockage. Quant au deuxième modèle intègre un SoC Helio P35 avec 4 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage interne.