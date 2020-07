ZTE vante sa 5G !

Au moment ou les Etats –Unis blackliste certaines entreprises chinoises et les accusent d'espionnage pour le compte du gouvernement chinois, ces mêmes entreprises ne semblent pas déranger par l’attitude américaine.

Huawei, Xiaomi ou encore ZTE travaillent d’arrache pied pour atteindre leurs objectifs et réaliser leurs projets notamment en termes de déploiement du réseau 5G. Pour cela ; ZTE Corporation a organisé, à Shenzhen, un webinaire mondial 5G SA.

Lors de ce webinaire, des experts ont partagé leurs points de vue sur les tendances mondiales du secteur de la 5G SA, et ont exploré les différentes pratiques de déploiement de la 5G SA en Chine. Selon eux, 56 % des fournisseurs de services de télécommunications se préparent à déployer des réseaux centraux 5G et des réseaux 5G SA dans les 24 prochains mois. « Pour cela, la Chine offre d’importantes possibilités d’apprentissage à partir de mises en œuvre réelles, car les opérateurs de télécommunications chinois sont présentement les pionniers de la 5G SA», souligne Jason Tu, directeur scientifique des produits NFV/SDN chez ZTE.

« Avec une vaste expérience dans le déploiement de solutions 5G SA en Chine, en Asie et en Europe, ZTE est bien placé pour travailler avec les opérateurs mondiaux et leur offrir un noyau commun 5G, des réseaux radio SA ou des réseaux radio hybrides SA/NSA, » a déclaré Alex Wang, directeur général des solutions 5G RAN chez ZTE. Selon Alex Wang, ZTE a augmenté la couverture et la capacité des réseaux 5G SA grâce à FAST (FDD Assisted Super TDD), et a encore amélioré la capacité en raison de la faible latence, de l’informatique mobile de pointe, du découpage du réseau et du partage du réseau.