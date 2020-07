Ooredoo fait un don de plus de 27 millions DA au profit du Croissant Rouge Algérien

Entreprise citoyenne par excellence, Ooredoo poursuit sa contribution dans les efforts de la lutte contre la Covid 19 et annonce la donation d’un montant de plus de 27 millions de dinars au profit du Croissant Rouge Algérien.

En effet, ce montant a été collecté grâce aux clients de Ooredoo qui ont contribué tout au long du mois de Ramadhan dernier avec 50 DA dans chaque opération de rechargement de leurs forfaits de 2000 DA et plus et ce, pour soutenir les efforts du Croissant Rouge Algérien dans la lutte contre cette épidémie.

Dans le cadre de cette opération, le Directeur Général Adjoint de Ooredoo, M. Bassam Al Ibrahim, a déclaré « Ooredoo est très honorée de remettre cette contribution financière qui vise à soutenir et encourager les efforts du Croissant Rouge Algérien dans l’accomplissement de ses nobles missions notamment dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Corona. Les clients de Ooredoo ont grandement contribué dans la collecte de ces fonds. Ooredoo saisit cette occasion pour affirmer que cette opération s’inscrit dans le cadre des initiatives globales qu’elle a entreprise avec son traditionnel partenaire en vue d’intensifier leurs efforts pour endiguer cette crise sanitaire. »

De son côté, la Présidente du Croissant Rouge algérien, Mme Saïda Benhabyles a affirmé : « Nous tenons à remercier notre partenaire exceptionnel Ooredoo qui nous accompagne et soutient toujours dans nos différentes actions et initiatives humanitaires. Je tiens à souligner que Ooredoo et le Croissant Rouge Algérien partagent les mêmes valeurs et principes et nous travaillons en étroite collaboration pour soutenir les Algériens et juguler cette crise sanitaire, notamment dans les régions les plus touchées. «

A travers cette action citoyenne, Ooredoo confirme sa contribution active pour soutenir les initiatives d’intérêt général notamment durant cette crise sanitaire.