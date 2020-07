Samsung : Les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra dévoilés le 5 août

Samsung annonce que sa conférence de présentation de ses nouveaux Galaxy aura lieu le 05 août prochain.

En effet, le ‘’Galaxy Unpacked’’ dévoilera la nouvelle gamme de Smartphones premium du sud-coréen. A quelques jours de cet évènement, on sait tout ou presque sur le nouveau fleuron de la marque. Le Samsung Galaxy Note 20 devrait être accompagné d’une autre déclinaison : le Samsung Galaxy Note 20 Plus. Le modèle principal sera commercialisé avec un nouveau coloris cuivre et sera équipé d’un triple capteur photo et un écran d’une diagonale de 6,9 pouces. L’invitation à la conférence de presse du lancement montre une goutte d’encre, en référence au stylet S-Pen du Smartphone.

L’autre grande nouveauté de ce nouveau Smartphone le fait qu’il soit compatible au réseau 5G. L’intégration de cette technologie pourrait contraindre Samsung à revoir ses prix à la hausse. D’après quelques sources, les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra seraient jusqu’à 100 euros plus chers que leurs prédécesseurs. On table sur un prix avoisinant les 1050 euros, alors que le Note 20 Ultra pourrait aller jusqu’à 1459 euros.

Fiche technique du Samsung Galaxy Note 20 :



* Ecran : 6.42 pouces AMOLED 19.5/9

* Processeur : Exynos 990 (7nm) avec 12 Go de RAM

* Stockage : 128/256/512 Go

* Recharge : 25W filaire / 15W sans fil

* Sécurité : Scanner d’empreinte ultrasonique sous l’écran

* OS : Android 10 + One UI 2.0

* Batterie d’une capacité de 4170 mAh