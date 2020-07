La portabilité des numéros débattue prochainement à Alger !

Algérie Télécom vient d’annoncer la prolongation de délai pour l’appel à commentaires autour des modalités de mise en œuvre des dispositions aux communications électroniques.

En effet, un grand événement devra être organisé à la prochaine rentrée sociale durant lequel plusieurs thèmes seront abordés entre autre : les régimes d’exploitation des réseaux et services de communications électroniques pouvant être exploités ; la portabilité des numéros ; l’interconnexion et bien d’autres thèmes encore. le délai d’envoi des contributions initialement arrêté au samedi 18 juillet, a donc été prorogé de quinze jours supplémentaires, soit, jusqu’au dimanche 02 aout 2020.

Le but est d’élargir la réflexion et la concertation et, de permettre à un plus grand nombre d’acteurs du domaine des télécommunications, professionnels, experts, académiciens, et associations, de faire part de leurs propositions d’enrichissement de la feuille de route.

Ce document qui sera élaboré par le groupe de travail mixte incluant les représentants du Ministère de la Poste et des Télécommunications et l’Autorité de Régulation de la Poste et des Communications Électroniques.