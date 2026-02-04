Visa Schengen : BLS International renforce la lutte contre la fraude en Algérie

BLS International, prestataire chargé de la collecte des demandes de visa Schengen pour l’Espagne en Algérie, a annoncé le 3 février le renforcement de ses mesures de sécurité et de protection des données. Cette décision vise à faire face à la multiplication des pratiques frauduleuses, notamment liées à la prise de rendez-vous.

Dans ce cadre, BLS lance une vaste campagne nationale de sensibilisation pour informer les demandeurs sur les fraudes courantes, les risques liés aux intermédiaires non autorisés et l’importance d’utiliser exclusivement les canaux officiels de l’entreprise.

Sur le plan technique, le prestataire déploie une architecture technologique multicouche de niveau entreprise. Celle-ci inclut des systèmes avancés de prévention des bots, des mécanismes de limitation du trafic, des outils de détection des fraudes et de gestion des pics d’affluence, ainsi que des protections renforcées des bases de données et des données biométriques.

A travers cette nouvelle mesure, BLS International vise à garantir un accès équitable aux services, sécuriser les plateformes numériques et protéger les demandeurs contre les abus et les réseaux frauduleux.