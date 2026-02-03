5G : Ooredoo Algérie accompagne le projet de ville intelligente « Guenzet Smart City »

Dans le cadre du déploiement progressif de la technologie de la 5G en Algérie, Ooredoo Algérie, acteur majeur des télécommunications et des technologies numériques, a franchi une nouvelle étape en assurant l’accompagnement exclusif du projet pilote « Guenzet Smart City » à Sétif, dans le cadre de son programme de responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE), en partenariat avec l’entreprise algérienne DEO Électronique et les autorités locales.

Ce projet repose sur des solutions de l’Internet des objets (IoT) et des technologies de télécommunication modernes, permettant une gestion intelligente et centralisée des équipements et des infrastructures, ainsi qu’une amélioration de la qualité des services fournis aux citoyens.

Le projet est fondé sur une infrastructure intelligente permettant la gestion centralisée et à distance des certains équipements communaux, à partir d’une salle de contrôle et de supervision installée au niveau du siège de l’APC de Guenzet. Les premières réalisations opérationnelles comprennent un système intelligent de gestion des chaudières et de la présence en milieu scolaire, un système de pilotage et d’optimisation de l’éclairage public ainsi qu’une plateforme de supervision centralisée, garantissant un suivi en temps réel, une meilleure réactivité et une optimisation de l’utilisation et la rationalisation des ressources et de l’énergie.

L’inauguration officielle du projet s’est tenue le mardi 03 février 2026 au siège de la commune de Guenzet, dans la wilaya de Sétif, en présence du Wali M. Mustapha Limani, du Directeur Général de Ooredoo Algérie M. Roni Tohme, de représentants d’institutions publiques, ainsi que les autorités locales, soulignant la portée stratégique de cette initiative pour le développement territorial et la modernisation des services publics.

Le projet « Guenzet Smart City » figure parmi les tout premiers projets opérationnels de villes et villages intelligents adossés au déploiement progressif de la technologie 5G en Algérie. Il s’inscrit pleinement dans les politiques nationales visant à concrétiser la transformation numérique. Ce projet ouvre également de nouvelles perspectives pour l’émergence d’une nouvelle génération d’espaces urbains et ruraux intelligents et connectés, sobres en consommation énergétique et à haute performance, s’appuyant sur les technologies de l’Internet des objets (IoT) et les capacités avancées des réseaux mobiles de nouvelle génération.

Le développement du projet a été assuré par l’entreprise DEO Électronique, une société algérienne innovante spécialisée dans les solutions électroniques avancées, notamment les systèmes de contrôle SCADA et la supervision à distance, avec un taux d’intégration nationale supérieur à 90 %.

À cette occasion, le Directeur Général de Ooredoo Algérie a déclaré : « Nous sommes très fiers d’accompagner le projet Guenzet Smart City, qui incarne parfaitement notre vision du rôle de la 5G dans le développement des villes. À travers cette initiative pionnière, nous démontrons que la 5G ne se limite pas à une avancée technologique, mais constitue un véritable levier d’amélioration du quotidien des citoyens, d’optimisation des ressources publiques et de création de valeur durable. En soutenant l’un des premiers projets de Smart Village en Algérie, nous faisons bien plus que déployer des solutions IoT : nous contribuons à bâtir un modèle de développement local intelligent, inclusif et réplicable à l’échelle nationale. Ooredoo continuera d’assumer pleinement son rôle d’acteur engagé de la transformation digitale de l’Algérie, en soutenant des initiatives innovantes portées par des compétences locales. »

Grâce aux capacités offertes par les réseaux 5G et 4G de Ooredoo, combinées aux solutions IoT déployées, le projet permettra d’atteindre des niveaux inédits de performance opérationnelle, de réduire les coûts logistiques et de maintenance, et d’améliorer significativement la qualité des services rendus aux citoyens.

À travers ce partenariat, Ooredoo Algérie confirme son rôle de catalyseur de l’innovation numérique et d’acteur clé du lancement de la 5G en Algérie, en mettant la puissance de ses infrastructures, son expertise technologique et sa vision stratégique au service de projets à fort impact économique, social et environnemental.

Le projet « Guenzet Smart City » se positionne ainsi comme un modèle de référence, réplicable à l’échelle nationale, illustrant la capacité de Ooredoo à transformer la connectivité 5G en solutions concrètes, utiles et inclusives, au service des territoires et des citoyens.