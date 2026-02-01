Algérie Télécom intègre 54 stagiaires après un processus de recrutement

Selon le communiqué officiel, cette opération de sélection vise à répondre aux besoins en personnel de l’entreprise. Les candidats concernés, ayant achevé leur formation dans différents centres techniques, ont été convoqués par les services des ressources humaines, avant d’être retenus à l’issue du processus.
Le ministre du secteur, Sid Ali Zerrouki, a suivi ce dossier de près et a instruit Algérie Télécom de régulariser la situation des stagiaires et de procéder à leur intégration dans les prochains jours.