5G en Algérie : ZTE et Ooredoo démontrent des débits révolutionnaires et des usages innovants

Le groupe chinois ZTE a présenté en Algérie les performances et les usages avancés de la 5G lors d’un sommet sectoriel organisé à Alger par Ooredoo Algérie, dans le cadre du déploiement de cette nouvelle technologie dans le pays. L’événement s’inscrit dans la stratégie nationale visant à accélérer la transition numérique et le développement de l’économie digitale.

Des tests de vitesse réalisés en direct ont mis en évidence des débits très élevés et une latence ultra-faible, confirmant le potentiel de la 5G par rapport aux réseaux existants. Les participants ont également découvert des applications concrètes, notamment un robot-chien interactif, illustrant les transformations possibles dans les secteurs économiques et les modes de vie.

ZTE a réaffirmé son engagement aux côtés d’Ooredoo Algérie, en fournissant des solutions 5G performantes, évolutives et optimisées, permettant de réduire les coûts d’investissement et de soutenir un déploiement à grande échelle.

Pour rappel, Ooredoo Algérie a lancé officiellement la 5G en décembre 2025, avec un déploiement progressif dans plusieurs wilayas, dont Alger, Oran, Constantine et Sétif, après des tests techniques concluants.