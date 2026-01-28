Bomare Company renforce son partenariat industriel avec FUJI Corporation

Bomare Company a accueilli, ce jour, une délégation de haut niveau de FUJI Corporation, conduite par le Representative Director, President and CEO, accompagnée du Senior Executive Manager, de représentants de FUJI Europe, ainsi que du représentant de FUJI pour l’Afrique du Nord, ATD Electronic.

Cette visite stratégique s’inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat industriel entre les deux entreprises, à la suite d’un important investissement réalisé par Bomare Company dans des équipements de dernière génération fournis par FUJI.

Concrétisé en 2023, cet investissement a permis l’acquisition de deux lignes de production SMT pour cartes électroniques, renforçant ainsi les capacités industrielles de Bomare Company, améliorant sa productivité et lui permettant de s’aligner sur les standards technologiques internationaux les plus exigeants.

Le partenariat entre Bomare Company et FUJI Corporation remonte à 2015, à l’occasion de la participation de M. Ali Boumediene, Directeur Général de Bomare Company, au salon Productronica, la plus grande manifestation mondiale dédiée aux équipements de production électronique. Cette première rencontre a été suivie d’une visite aux installations de FUJI au Japon, puis par la venue d’une délégation de FUJI Europe en Algérie en 2017, posant les bases d’une collaboration durable fondée sur la confiance et une vision industrielle à long terme.

Initialement envisagé à la suite de ces échanges, le projet d’investissement a connu un léger report en raison de la pandémie de Covid-19, avant d’être mené à terme avec succès en 2023.

À travers cette visite, les deux parties ont réaffirmé leur volonté commune de poursuivre et d’approfondir leur coopération, d’explorer de nouvelles opportunités industrielles et de contribuer activement au développement de l’écosystème de la fabrication électronique en Algérie et dans la région.