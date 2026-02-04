BOMARE COMPANY : 25 ans d’innovation au service de l’industrie algérienne

Fondée en 2001, BOMARE COMPANY célèbre en 2026 vingt-cinq années d’engagement, d’innovation et de contribution active au développement de l’industrie nationale. En un quart de siècle, l’entreprise s’est imposée comme un acteur de référence en Algérie dans les domaines de l’électronique, de l’électricité, de l’informatique et de l’économie de la connaissance.

Dès ses débuts, BOMARE COMPANY pose les fondations de son savoir-faire industriel à travers l’assemblage de produits en système SKD. Une étape décisive est franchie en 2006 avec le lancement de la production de cartes mères destinées aux téléviseurs et aux produits électroniques, marquant un tournant dans la maîtrise technologique de l’entreprise.

Guidée par une vision claire et une politique qualité exigeante, BOMARE COMPANY a bâti sa croissance sur la maîtrise des technologies, la formation des compétences locales et l’amélioration continue de ses processus. Cette démarche est attestée par plusieurs certifications internationales, dont ISO 9001 (management de la qualité), ISO 17025 (compétence des laboratoires), ainsi que par le label national Fi Khidmatikom délivré par l’IANOR.

Le parcours de l’entreprise est jalonné d’étapes structurantes. En 2007, BOMARE COMPANY devient le premier fabricant algérien à exporter des téléviseurs vers l’Europe, affirmant ainsi son ambition internationale. En 2011, la mise en place d’une salle blanche et le lancement des activités de réparation des écrans LCD témoignent de l’évolution industrielle et technologique de l’entreprise.

En 2020, une nouvelle avancée stratégique est réalisée avec l’exportation vers l’Europe de téléviseurs LG fabriqués par BOMARE COMPANY. L’année 2021 voit le lancement du laboratoire de calibration, renforçant l’expertise technique et l’engagement constant en faveur de la qualité. En 2022, l’entreprise innove avec une nouvelle gamme de téléviseurs intégrant la technologie Mini LED, confirmant sa capacité à intégrer les technologies de pointe.

La dynamique de développement se poursuit en 2023 avec la création de SARL BOMARE TECHNOLOGY CORPORATION, destinée à structurer et soutenir la diversification des activités technologiques. L’année 2024 marque un tournant majeur avec l’ouverture d’un showroom franchisé STREAM, renforçant la proximité avec les jeunes générations, et l’inauguration de la nouvelle usine de Blida, dotée d’une capacité de production de 3 millions de téléviseurs, avec un taux d’intégration de 52 %, incluant la fabrication de l’écran.

En 2025, BOMARE COMPANY poursuit son expansion avec le lancement de produits IT et l’inauguration de son nouveau siège, symbole d’une nouvelle phase de modernisation et de croissance.

Parallèlement à son développement industriel, l’entreprise a renforcé son impact à travers des projets structurants dans la formation professionnelle et le développement des compétences technologiques, notamment par la création de laboratoires spécialisés et des partenariats institutionnels durables.

Célébrer 25 ans d’existence, c’est avant tout rendre hommage aux femmes et aux hommes, aux partenaires et aux institutions qui ont accompagné cette aventure humaine et industrielle. C’est aussi réaffirmer une ambition tournée vers l’avenir : innover durablement, renforcer la souveraineté technologique nationale et placer le capital humain au cœur de la stratégie de l’entreprise.

En 2026, BOMARE COMPANY ne se contente pas de célébrer son parcours ; elle ouvre un nouveau chapitre, résolument orienté vers l’excellence, la transmission du savoir-faire et la construction de solutions technologiques au service de l’Algérie de demain.