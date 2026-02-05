Recharge mobile et paiement digital : Ooredoo s’associe à YASSIR

Dans le cadre de la digitalisation et de la numérisation des services, Ooredoo Algérie et YASSIR ont signé un accord de partenariat lors d’une cérémonie organisée le 4 février 2026 au siège d’Ooredoo à Alger, en présence des dirigeants et cadres des deux entreprises.

Paraphé par le Directeur Général de Ooredoo, Roni Tohme, et le fondateur et Directeur Général de YASSIR, Noureddine Tayebi, cet accord vise à créer des synergies entre l’expertise télécoms de Ooredoo et la plateforme multiservices de YASSIR. Il se concrétise par le lancement d’un premier projet opérationnel dédié au paiement mobile et à la distribution digitale, à travers la commercialisation de la recharge électronique « STORM » directement via l’application YASSIR.



Cette initiative permettra aux clients d’effectuer leurs recharges de manière simple et sécurisée, contribuant à la modernisation des canaux de vente et à la promotion des solutions de paiement digitales.



S’inscrivant dans une vision commune de promotion de l’inclusion financière, ce partenariat ambitionne de démocratiser l’usage du paiement mobile et de faciliter l’accès à des services numériques innovants pour un large public, participant ainsi au développement d’une économie numérique plus inclusive en Algérie.