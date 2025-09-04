Transactions électroniques : actions de sensibilisation au profit des utilisateurs de la carte Edahabia et de l’application BaridiMob

Le ministère de la Poste et des Télécommunications a lancé, mercredi, une série d'actions de sensibilisation au profit des utilisateurs de la carte Edahabia et de l'application ''BaridiMob", visant à conscientiser les citoyens et à renforcer la sécurité de leurs transactions électroniques, indique un communiqué du ministère.

Ces actions de sensibilisation, qui s’inscrivent dans le cadre des efforts du ministère de la Poste et des Télécommunications pour lutter contre les opérations d’escroquerie, visent à »élever le niveau de conscience numérique des citoyens, en leur prodiguant des conseils pratiques et simplifiés qui contribuent à garantir la protection de leurs données et leur éviter d’être victimes de pratiques frauduleuses ».

Les principaux axes de ces activités, qui seront diffusées via différents supports, portent sur « l’importance de préserver la confidentialité des informations personnelles (mot de passe, code OTP, données de la carte et la photo…etc) et de ne les partager avec personne, sous aucun prétexte », « la mise en garde contre les liens suspects reçus via SMS, les applications de messagerie ou les plateformes de réseaux sociaux, ainsi que contre les faux concours et les offres trompeuses diffusées sur les réseaux sociaux, faussement attribués à Algérie Poste, et l’impératif pour les utilisateurs de télécharger uniquement l’application officielle +BaridiMob+ depuis les boutiques en ligne (Google Play et App Store) afin d’éviter les versions contrefaites ou falsifiées ».

Ces actions de sensibilisation visent également à « mettre en garde contre les appels téléphoniques suspects émanant de personnes qui se font passer pour des représentants d’Algérie Poste pour obtenir des informations personnelles » et à « informer les usagers des mesures à prendre en cas de fraude ou d’escroquerie », selon le communiqué.

À cette occasion, le ministère de la Poste et des Télécommunications affirme que « la sécurité des transactions électroniques est la responsabilité de tous, d’où l’importance de la coopération continue et de la vigilance permanente des citoyens.