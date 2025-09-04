Ooredoo Algérie, sponsor de la 4ème édition de l’IATF 2025 à Alger

Dans le prolongement de son engagement en faveur de l’innovation et de la transformation numérique, Ooredoo Algérie participe à la 4ème édition de la Foire Commerciale Intra-africaine (IATF 2025), en tant que sponsor et à travers un stand installé au pavillon central. Cet événement d'envergure, qui se tiendra au Palais des Expositions d'Alger du 4 au 10 septembre 2025, constitue une plateforme majeure pour renforcer les échanges intra-africains et l'accélération de l'intégration économique du continent.

Organisé par Afreximbank en partenariat avec les Autorités algériennes, l’Union africaine et le Secrétariat de la ZLECAf (Zone de Libre-Échange Continentale Africaine), cette foire, l’une des plus grandes manifestations commerciales d’Afrique, réunira des acteurs économiques de 75 pays et plus de 2 000 exposants, avec une affluence attendue de plus de 35 000 visiteurs.

La participation de Ooredoo Algérie à cet événement stratégique réaffirme sa volonté de soutenir les initiatives qui stimulent la croissance économique et renforcent les liens commerciaux à travers l’Afrique, et confirme son rôle de catalyseur de la transformation digitale en Algérie ainsi que sa stratégie visant à promouvoir les technologies de nouvelle génération, notamment la 5G.

En accompagnant cet évènement continental, Ooredoo se positionne aux côtés des institutions nationales et continentales pour promouvoir une Afrique connectée, compétitive et innovante.