Condor célèbre la réussite scolaire des enfants de ses employés

Condor a organisé une cérémonie en l’honneur des enfants de ses employés ayant brillamment réussi leurs examens en 2025.

À cette occasion, les lauréats du secondaire, du baccalauréat, ainsi que ceux titulaires de licences et masters ont été récompensés par l’entreprise. L’événement, marqué par la présence des diplômés accompagnés de leurs familles, a été animé par les membres de la direction de Condor.

Lors de son intervention, M. Mohamed Salah Daas, Directeur Général adjoint du Groupe Condor, a souligné :

« C’est un immense honneur pour Condor d’organiser un tel évènement pour valoriser les enfants de nos employés. Ils ont franchi avec succès des étapes clés de leur parcours académique, ouvrant ainsi la voie à un avenir prometteur. »

À travers cette initiative, Condor réaffirme son engagement à soutenir l’éducation et à promouvoir l’excellence, en mettant en avant les valeurs de mérite et de réussite.