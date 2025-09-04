Djezzy participe à l’IATF 2025 pour soutenir la transformation numérique en Afrique

Djezzy, acteur majeur des solutions technologiques en Algérie, prend part à l’Intra-African Trade Fair (IATF 2025), dont l’ouverture officielle s’est tenue ce jeudi 4 septembre au Centre International des Conférences (CIC) d’Alger.

Véritable rendez-vous continental, l’IATF réunit décideurs, institutions et entreprises africaines autour d’un objectif commun : stimuler les échanges commerciaux et renforcer l’intégration économique du continent.

À cette occasion, le Directeur Général de Djezzy, Boumediene SENOUCI, a souligné : « En tant qu’acteur de la transformation numérique, Djezzy développe des solutions digitales adaptées aux besoins des entreprises, des institutions et des citoyens. Avec l’arrivée imminente de la 5G, nous allons accélérer le développement de solutions technologiques innovantes, favorisant la compétitivité, l’innovation et l’intégration économique africaine. »

La participation de Djezzy à cet événement reflète sa volonté d’accompagner les acteurs économiques et sociaux dans leur transition numérique. L’opérateur met notamment en avant ses offres de connectivité, ses solutions Push To Talk, ainsi que ses services digitaux destinés aux entreprises et aux jeunes entrepreneurs.

À travers cette présence, Djezzy confirme son rôle de partenaire stratégique du développement économique et numérique en Algérie et sur le continent africain, contribuant ainsi à bâtir un avenir axé sur l’innovation, la technologie et une prospérité partagée.