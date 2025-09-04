IATF 2025 : Algérie Poste et la Banque d’Algérie lancent une carte classique prépayée

Algérie Poste, en partenariat avec la Banque d’Algérie, a procédé au lancement officiel de la carte classique prépayée, une première en Algérie, à l’occasion de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), qui se tient à Alger du 4 au 10 septembre.

Selon le communiqué de l’entreprise, cette nouvelle carte, moderne et sécurisée, est spécialement conçue pour les participants et visiteurs internationaux de l’événement. Elle est proposée sous forme de packs multiples avec des plafonds définis, offrant ainsi aux bénéficiaires la possibilité de choisir la formule la mieux adaptée à leurs besoins, qu’il s’agisse de paiements ou de retraits.

Le communiqué précise également que le lancement de cette carte sera dans un premier temps limité à la Foire, avant d’être généralisé à l’échelle nationale dans les prochains jours. Cette initiative marque une étape importante vers l’inclusion financière et contribue à la réduction progressive des transactions en espèces.