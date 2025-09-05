Participation du Groupe Télécom Algérie à l’IATF 2025: consolider sa position de référence

Le Groupe Télécom Algérie, accompagné des entreprises économiques qui lui sont affiliées, prend part à la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), afin de "consolider" sa position de référence en Algérie et "ses ambitions" d'expansion internationale, indique, jeudi, un communiqué de ce Groupe.

Cette participation illustre, selon la même source, « la volonté du Groupe de consolider sa position de référence en Algérie », tout en affirmant « ses ambitions d’expansion internationale », se référant à l’ambition portée par « la qualité et la diversité de ses services, ainsi que par une stratégie axée sur une transformation numérique durable et compétitive ».

« Leader national incontesté, le Groupe Télécom Algérie, joue un rôle important dans le développement et la modernisation des infrastructures numériques du pays », précise le communiqué, soulignant qu’à travers ses filiales, il propose une offre complète et intégrée couvrant le fixe, le mobile, le satellite ainsi que les services numériques innovants.

Par cette dynamique, le groupe réaffirme « son engagement à accompagner la transition digitale, à soutenir la croissance de l’économie nationale et à valoriser la marque algérienne sur les marchés régionaux et mondiaux », note la même source.

A ce propos, le Groupe Télécom Algérie donne rendez-vous à ses partenaires et visiteurs au niveau de son stand à la Safex, Alger.

A noter que l’Algérie abrite la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine du 4 au 10 septembre en cours.