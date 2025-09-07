IATF 2025 : Ooredoo affirme sa vision technologique stratégique pour la transformation digitale

Sponsor officiel de la 4ᵉ édition de la Foire Commerciale Intra-africaine (IATF 2025), qui se tient du 4 au 10 septembre au Palais des Expositions SAFEX d’Alger, Ooredoo Algérie réaffirme son rôle de catalyseur de la transformation numérique en Algérie et sur le continent africain.

La participation de l’opérateur a été marquée par la présence de son Directeur Général, M. Roni Tohme, accompagné de membres du top management lors de la cérémonie d’ouverture officielle organisée le 4 septembre au Centre International des Conférences (CIC). Une mobilisation qui illustre l’engagement de l’entreprise à soutenir les grandes initiatives économiques et à renforcer le rayonnement international de l’Algérie.

Dans son pavillon à la SAFEX, Ooredoo expose une large gamme de solutions numériques de nouvelle génération et de services innovants destinés à accompagner les entreprises dans leur transition digitale. L’opérateur assure également une connectivité optimale pour l’ensemble des participants grâce à un dispositif technique spécialement renforcé pour l’événement.

S’inscrivant dans les thématiques stratégiques de l’IATF 2025 — transformation digitale, sécurité énergétique, souveraineté alimentaire, infrastructures et villes intelligentes —, Ooredoo démontre comment ses innovations dans la 5G, l’intelligence artificielle et la cybersécurité peuvent contribuer à relever ces défis et à renforcer la compétitivité des économies africaines.

Le pré-lancement de la 5G en Algérie, annoncé récemment, constitue d’ailleurs un jalon majeur de cette stratégie, ouvrant la voie à une nouvelle ère de connectivité pour les entreprises comme pour les citoyens.

Au-delà de ses initiatives locales, Ooredoo ambitionne de partager son expertise à l’échelle continentale en proposant des solutions exportables à forte valeur ajoutée et en nouant des partenariats B2B stratégiques avec des acteurs africains.

Cette démarche s’inscrit pleinement dans la vision nationale de l’Algérie, qui place l’innovation et la digitalisation au cœur de son développement, tout en traduisant l’engagement durable d’Ooredoo à bâtir un écosystème technologique compétitif, inclusif et pérenne, au service de l’Algérie et de l’Afrique.