Guichets automatiques de billets : renforcement du réseau et amélioration des performances en 2025

En 2025, le réseau national des guichets automatiques de billets (GAB) a connu une évolution significative, marquée par l’installation de 600 nouveaux appareils, portant ainsi le parc total à 2.596 GAB répartis à travers les différentes wilayas du pays, a annoncé dimanche le ministère de la Poste et des Télécommunications.

L’effort d’extension se poursuivra d’ici la fin de l’année avec 300 distributeurs supplémentaires, auxquels viendront s’ajouter 700 autres en 2026. Ces nouveaux équipements offriront des fonctionnalités élargies, permettant aux citoyens d’effectuer à la fois des opérations de retrait et de dépôt, réduisant ainsi la pression sur les bureaux de poste et garantissant une meilleure continuité du service.

Sur le plan technique, le ministère souligne que le programme de maintenance rigoureux mis en place a permis de porter le taux de disponibilité du réseau à plus de 97%, tout en assurant un approvisionnement régulier en liquidités, y compris lors des périodes de forte affluence.

Par ailleurs, 62 espaces dédiés aux GAB, accessibles 24h/24 et 7j/7, sont désormais opérationnels, tandis que 54 autres sont en cours de programmation. Ces initiatives visent à renforcer la couverture nationale, notamment dans les zones à forte densité de population.