Câbles internet sectionnés en mer Rouge : l’Algérie relativement épargnée

Deux câbles internet sous-marins vitaux (SEA-ME-WE 4 et IMEWE) ont été sectionnés au large de Djeddah le 6 septembre, provoquant de fortes perturbations de connectivité en Asie et au Moyen-Orient.

Suite à cet incident, Microsoft et Cloudflare ont signalé une hausse notable de la latence, tandis que les réparations s’annoncent complexes en raison du contexte géopolitique tendu en mer Rouge.

Pour l’Algérie, l’impact reste limité : ses connexions internet reposent principalement sur des câbles reliant directement le pays à l’Europe via la Méditerranée, comme Orval et Hannibal. Toutefois, cet incident rappelle la vulnérabilité mondiale face à ces infrastructures sous-marines qui transportent plus de 90 % du trafic internet et souligne l’importance d’investir dans la résilience des réseaux.