Télécommunications : Zerrouki visite le siège d’Algérie Télécom Europe à Valence

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a effectué une visite au siège de Algérie Télécom Europe situé à Valence, en Espagne, selon un communiqué du ministère publié samedi.

Cette visite, qui intervient à l’issue de son déplacement en Espagne, a permis au ministre de s’informer sur le fonctionnement et les performances du système de câble sous-marin à fibre optique reliant le réseau national de télécommunications, depuis Oran et Alger, au réseau européen via Valence.

À cette occasion, Sid Ali Zerrouki a donné plusieurs orientations techniques visant à renforcer la performance de cette infrastructure stratégique et à optimiser son exploitation, dans un contexte marqué par la croissance rapide du secteur des télécommunications.

Le ministre a également souligné que l’entreprise Algérie Télécom Europe sera appelée à jouer un rôle plus actif sur le marché européen dans les prochaines années. Cette orientation s’inscrit dans une stratégie visant à renforcer la présence de l’Algérie dans les réseaux internationaux de connexion et à développer ses services dans le domaine des télécommunications.