Ooredoo étend la 5G à l’ensemble des wilayas d’Algérie

Ooredoo Algérie annonce l’extension de son réseau 5G à l’ensemble des wilayas du pays, marquant une étape importante dans le développement de la connectivité et de la transformation numérique en Algérie. Cette initiative vise à offrir une couverture plus large et une expérience numérique plus rapide et performante à tous les abonnés, quel que soit leur lieu de résidence.

Dans le cadre de cette stratégie, l’opérateur prévoit de renforcer son infrastructure et d’augmenter le nombre de stations afin d’assurer une couverture optimale et conforme aux standards internationaux. Grâce à ce déploiement, Ooredoo devient ainsi le premier opérateur à proposer une couverture 5G sur l’ensemble du territoire national.

Le directeur général de l’entreprise, Roni Tohme, a souligné que cette extension s’inscrit dans l’engagement de l’opérateur à accompagner les Algériens vers un avenir numérique plus rapide et plus innovant, tout en soutenant la digitalisation des entreprises et le développement de l’économie numérique.

Par ailleurs, Ooredoo précise que toutes les cartes USIM 4G sont compatibles avec la 5G. Les abonnés peuvent activer le service via l’application MyOoredoo ou dans les Espaces Ooredoo à travers le pays, facilitant ainsi l’accès à cette nouvelle technologie.