Internet en Algérie : des perturbations attendues en raison de travaux sur un câble sous-marin

Le Ministère de la Poste et des Télécommunications a annoncé que des perturbations temporaires de la connexion internet pourraient survenir en Algérie, aujourd’hui, mardi 10 mars.

Ces interruptions sont liées à des travaux de maintenance préventive sur le câble sous-marin SEA-ME-WE 4, réalisés à la station de Palerme, en Italie.



L’opération, prévue entre 8 h et 12 h, pourrait affecter une partie du trafic reliant Annaba à Palerme. Les opérateurs télécoms ont toutefois mobilisé leurs équipes pour limiter l’impact et assurer la continuité du service via d’autres câbles internationaux.