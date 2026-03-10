Robotique : partenariat algéro-chinois au Technopôle de Constantine

Le Technopôle de Constantine a annoncé la signature d’un partenariat stratégique entre la startup algérienne On-Innovation World School et des opérateurs chinois spécialisés dans la robotique.

Cet accord vise à développer et fabriquer des robots de nettoyage automatisés en Algérie, grâce au transfert de technologies avancées et à l’expertise industrielle chinoise. L’initiative s’inscrit dans la mission du technopôle, qui rassemble universités, centres de recherche et entreprises afin de favoriser l’innovation et l’entrepreneuriat.



Cette coopération devrait ainsi renforcer l’écosystème technologique algérien et ouvrir la voie à une nouvelle génération de robots intelligents destinés à améliorer l’efficacité des services de nettoyage.