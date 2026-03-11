Ramadan 2026 : Algérie Poste ouvre ses bureaux en soirée

Pour faire face à l’affluence durant la dernière décade du Ramadan, Algérie Poste a annoncé l’ouverture nocturne de la majorité de ses bureaux à travers Algérie.

Du 10 au 19 mars 2026, les usagers pourront accéder aux services postaux et financiers entre 21h00 et 23h00, tous les jours sauf le vendredi.



Cette mesure vise à réduire l’affluence en journée, faciliter les retraits de salaires et pensions, et offrir davantage de flexibilité aux citoyens à l’approche de Aïd el-Fitr.



