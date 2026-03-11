Djezzy accélère le programme STUDENT CAMPUCE au profit des étudiants

L’opérateur télécom Djezzy a organisé, le 10 mars à l’hôtel Sofitel Algiers Hamma Garden à Alger, une conférence de presse dédiée à l’accélération du programme STUDENT CAMPUCE, en présence de son directeur général, Boumediene Senouci, de la directrice générale de Algérie Poste, Chiraz Bechiri, ainsi que de partenaires économiques et de représentants des médias. La rencontre s’est conclue par un iftar convivial favorisant les échanges autour de cette initiative destinée aux étudiants.

À cette occasion, Djezzy a annoncé l’intégration de 15 nouveaux partenaires économiques, parmi lesquels Yassir, Temtem, Lufthansa ou encore Code 213. Grâce à ces collaborations, les étudiants bénéficieront de réductions exclusives, de services dédiés et de facilités de paiement, mais aussi d’opportunités de formation et d’emploi, renforçant ainsi les liens entre l’université et le monde professionnel.

La soirée a également été marquée par la présentation d’un nouveau spot TV mettant en avant l’expérience digitale proposée par le programme et l’intégration des services offerts par les partenaires.

Lancé en novembre 2025 en partenariat avec Algérie Poste, le programme STUDENT CAMPUCE propose notamment une carte SIM Djezzy gratuite avec 5 Go de bonus de bienvenue, 20 % de réduction sur les options mensuelles et 1 Go offert chaque vendredi. Une carte CCP co-brandée permet également aux étudiants d’accéder plus facilement aux services financiers.

À travers ce programme, Djezzy ambitionne de créer un véritable écosystème dédié aux étudiants, favorisant leur développement académique, leur insertion professionnelle et leur accès à des services adaptés, tout en renforçant l’accompagnement de la jeunesse algérienne.