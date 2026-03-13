Idoom El Khir : Algérie Télécom renforce l’élan de solidarité à Béjaïa

La caravane solidaire Idoom El Khir d’Algérie Télécom s’est installée dans la wilaya de Béjaïa dans le cadre de ses actions de solidarité durant le mois de Ramadan.

Cette initiative vise à soutenir les restaurants Rahma et à distribuer des denrées alimentaires aux personnes dans le besoin, en coordination avec les autorités locales.



À travers cette opération, Algérie Télécom souhaite promouvoir la culture du don et renforcer les valeurs de partage et de solidarité.