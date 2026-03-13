Cette initiative vise à soutenir les restaurants Rahma et à distribuer des denrées alimentaires aux personnes dans le besoin, en coordination avec les autorités locales.
À travers cette opération, Algérie Télécom souhaite promouvoir la culture du don et renforcer les valeurs de partage et de solidarité.
Idoom El Khir : Algérie Télécom renforce l’élan de solidarité à Béjaïa
