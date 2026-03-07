MWC 2026 : Algérie Télécom primée pour le développement du haut débit résidentiel

À l’occasion du Mobile World Congress 2026 à Barcelone, Algérie Télécom a reçu le prix « Best Practice of Home Broadband Development », récompensant ses meilleures pratiques dans le développement du haut débit résidentiel.

Cette distinction a été remise à Abdelghani Aït Saïd, Président-Directeur général d’Algérie Télécom, lors du Green All-Optical Network Forum, organisé en marge du congrès. Elle salue les efforts de l’opérateur dans la modernisation de l’infrastructure nationale des télécommunications et dans le déploiement de l’Internet très haut débit via la fibre optique.

Cette reconnaissance intervient notamment après plusieurs avancées majeures, dont le lancement de la première offre Internet à 1,6 Gbit/s sur le continent africain, ainsi que l’introduction de technologies innovantes comme Wi-Fi 7 et FTTR. Elle fait également suite au franchissement du cap des trois millions d’abonnés à la fibre FTTH en février 2026.

Organisé par le think tank IDATE DigiWorld, le Green All-Optical Network Forum réunit chaque année les principaux acteurs mondiaux des télécommunications et distingue les initiatives les plus innovantes dans le domaine des réseaux optiques et des services numériques.

Pour Algérie Télécom, cette récompense internationale confirme la dynamique engagée dans le cadre de la stratégie nationale de transformation numérique et renforce sa volonté de poursuivre les investissements dans les infrastructures et les technologies afin d’améliorer l’accès à un Internet très haut débit pour l’ensemble des citoyens.