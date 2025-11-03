STREAM relance sa campagne de réparation gratuite ouverte à toutes les marques de téléviseurs

Fidèle à son engagement en faveur de la satisfaction client et du développement durable, BOMARE COMPANY, à travers sa marque STREAM, lance une nouvelle édition de sa campagne nationale de réparation 100 % gratuite des téléviseurs, désormais ouverte à toutes les marques, sans distinction.

Après le succès des deux premières éditions, cette initiative franchit une étape majeure : elle ne se limite plus aux téléviseurs STREAM, mais s’adresse désormais à tous les consommateurs, quelle que soit la marque de leur appareil.

Une démarche inédite sur le marché algérien, qui traduit la volonté de BOMARE COMPANY de mettre son expertise technique au service du plus grand nombre et de promouvoir une consommation plus responsable.

Cette opération s’inscrit pleinement dans la stratégie de proximité, d’inclusion et de responsabilité environnementale du groupe. Elle vise à encourager la réparation plutôt que le remplacement, à prolonger la durée de vie des équipements électroniques et à réduire les déchets technologiques.

Le lancement officiel de la campagne a eu lieu aujourd’hui, 3 novembre 2025 à l’Hôtel Mercure Bab Ezzouar, lors d’une conférence de presse présidée par le Directeur Général de BOMARE COMPANY, M. Ali Boumediene.

Une expertise multimarque reconnue depuis plus d’une décennie



La légitimité de cette initiative s’appuie sur l’expérience et la maîtrise technique de BOMARE COMPANY, pionnière dans la maintenance électronique en Algérie :



* 2007 : introduction d’une garantie de 5 ans sur les téléviseurs STREAM, une première sur le marché national.

* 2012 : création du premier centre africain de réparation de dalles LCD, doté d’une salle blanche respectant les normes internationales de l’industrie électronique.

* 2013 : extension du service à la réparation d’écrans multimarques, renforçant la confiance des consommateurs.

* 2022 et 2023 : organisation de deux campagnes nationales de réparation gratuite des téléviseurs STREAM hors garantie, ayant permis la remise en état de milliers d’appareils à travers le pays.

Un engagement durable et sociétal

Forte de ce parcours exemplaire, BOMARE COMPANY s’impose comme un acteur de référence national et régional dans la réparation électronique.

Avec cette nouvelle campagne, l’entreprise réaffirme son double engagement :



* démocratiser l’accès à un service technique de haute qualité,

* et contribuer activement à la réduction de l’empreinte environnementale du secteur électronique en Algérie.