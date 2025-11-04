Ooredoo lance “QuizUP” : rechargez 500 DA et tentez de gagner jusqu’à 5 millions de dinars !

Toujours fidèle à son esprit d’innovation et à sa volonté d’offrir à ses clients des expériences à la fois ludiques et interactives, Ooredoo Algérie dévoile son nouveau jeu concours : « QuizUP », un concept original qui promet de conjuguer divertissement et récompenses exceptionnelles.

Après le succès populaire de « Dari Quiz » et « Quiz Ooredoo », l’opérateur revient avec une 5ᵉ édition encore plus captivante, qui s’étalera sur 150 jours.

Le principe du jeu est simple et accessible à tous : à chaque rechargement de 500 DA ou plus, le client reçoit automatiquement un SMS d’invitation pour participer gratuitement au quiz.

Cette nouvelle édition repose sur un concept symbolique, entièrement construit autour du chiffre 5 :



* 5 mois de jeu,

* 5 gagnants,

et 5 chèques d’une valeur de 5 000 000 DA chacun.

Pour espérer remporter l’un de ces fabuleux prix, il suffit de répondre correctement — et le plus rapidement possible — à une question de culture générale.

Le jeu est accessible exclusivement en composant le code *523#, sans aucun prélèvement sur le crédit des participants : tous les avantages liés au rechargement sont conservés.

Avec « QuizUP », Ooredoo réaffirme son engagement envers ses clients, en leur proposant des expériences numériques innovantes et divertissantes, tout en renforçant les liens de proximité et de fidélité qui unissent la marque à sa large communauté d’utilisateurs.