Algérie Télécom lance son offre exclusive “Week-End BOOST” pour les clients Idoom Fibre

Algérie Télécom enrichit l’expérience de ses abonnés Idoom Fibre avec une nouvelle offre exclusive : « Week-End BOOST », qui permet de bénéficier d’une connexion Internet ultra-performante atteignant jusqu’à 1,5 Gigabit/seconde.

Conçue pour répondre aux besoins croissants en connectivité, cette offre innovante permet aux clients d’augmenter instantanément le débit de leur connexion Internet durant le week-end, selon leurs envies et leurs usages.

Grâce à « Week-End BOOST », les abonnés peuvent choisir parmi plusieurs paliers de vitesse, de 240 Mégabits/seconde à 1,5 Gigabit/seconde, et ainsi profiter d’une navigation fluide et rapide pour le streaming, le gaming, le téléchargement ou la visioconférence.

L’activation de cette option est simple et rapide : il suffit de se connecter à l’espace client sur le site algerietelecom.dz