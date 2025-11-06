Djezzy et Algeria-Venture s’allient pour stimuler l’entrepreneuriat et l’innovation en Algérie

Djezzy et Algeria-Venture ont signé, mercredi à Dar El Beïda, une convention de partenariat stratégique visant à renforcer l’écosystème national de l’entrepreneuriat et de l’innovation. La cérémonie s’est déroulée en présence de M. Boumediene Senouci, Directeur général de Djezzy, et de M. Lyes Abdoun, Directeur général d’Algeria-Venture, ainsi que de plusieurs cadres des deux institutions.

Cette collaboration s’inscrit dans la dynamique nationale de promotion de l’entrepreneuriat, de l’innovation technologique et de la transformation numérique en Algérie.

À travers cette convention, Djezzy et Algeria-Venture unissent leurs efforts pour encourager la création et la croissance de startups, favoriser l’innovation locale et stimuler la création de valeur ajoutée dans les secteurs du numérique.

En tant qu’accélérateur public relevant du ministère de l’Économie de la Connaissance, des Startups et des Micro-entreprises, Algeria-Venture joue un rôle clé dans le développement de l’écosystème entrepreneurial national. L’institution accompagne les startups labellisées via divers programmes, tels que l’Open Innovation ou la promotion internationale des jeunes entreprises innovantes.

Djezzy, un acteur engagé dans la transformation numérique

De son côté, Djezzy, opérateur public de télécommunications, réaffirme son engagement en faveur de la transformation numérique du pays. L’entreprise mettra à disposition son expertise, ses infrastructures technologiques et ses plateformes digitales pour accompagner les startups à fort potentiel identifiées par Algeria-Venture.

Les domaines prioritaires de collaboration incluent la connectivité, la cybersécurité, l’intelligence artificielle, l’Internet des objets (IoT) et les services numériques.

Dans le cadre de cette alliance, Djezzy et Algeria-Venture lanceront des programmes conjoints d’accompagnement, tels que des bootcamps, hackathons et programmes d’accélération. Ces initiatives, animées par les experts métiers de Djezzy, viseront à renforcer les compétences techniques et managériales des jeunes entrepreneurs afin de les aider à franchir de nouvelles étapes dans leur développement.

À cette occasion, M. Boumediene Senouci, Directeur général de Djezzy, a déclaré :

« Ce partenariat illustre notre volonté d’agir concrètement pour le développement d’un écosystème numérique fort et durable en Algérie. Si nous voulons réellement avancer et surfer sur les grandes vagues de la transformation technologique, nous devons repenser nos modèles d’organisation et encourager de nouvelles formes de collaboration.

Nous sommes convaincus que les partenariats avec les startups représentent une voie essentielle pour innover, créer de la valeur et bâtir ensemble les solutions de demain. Djezzy est fière de mettre son expérience, ses ressources et son réseau au service des jeunes porteurs de projets qui incarnent l’avenir technologique du pays. »

De son côté, M. Lyes Abdoun, Directeur général d’Algeria-Venture, a souligné :

« La collaboration entre Algeria-Venture et Djezzy illustre parfaitement la complémentarité entre des acteurs engagés dans la construction d’un écosystème national d’innovation. Ce partenariat permettra de renforcer nos dispositifs d’accompagnement, d’offrir de nouvelles opportunités aux startups et de favoriser la co-création de solutions numériques au service du développement économique et social de l’Algérie. »

Cap sur l’African Startup Conference 2025

Enfin, Djezzy sera partenaire officiel de la 4ᵉ édition de l’African Startup Conference, organisée par Algeria-Venture en décembre 2025.

Cet événement continental mettra en avant le dynamisme de l’innovation africaine et le potentiel des startups algériennes, tout en valorisant le rôle stratégique des institutions publiques dans la promotion de l’entrepreneuriat technologique.