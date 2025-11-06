Ooredoo Algérie fait don d’équipements médicaux à deux CHU d’Alger

En collaboration avec l’Association nationale d’aide aux malades Winnelka, Ooredoo Algérie a offert des équipements médicaux, techniques et des consommables à deux Centres Hospitalo-Universitaires (CHU) d’Alger, à savoir le Service de Pneumo-Phtisiologie du CHU Mohamed Lamine Debaghine de Bab El Oued et le Service de Chirurgie Oncologique de la Clinique de Chirurgie Générale ex-Debussy, annexe du CPMC du CHU Mustapha Bacha.

Fidèle à son engagement citoyen et à sa politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE), Ooredoo Algérie poursuit à travers cette initiative ses actions solidaires en faveur du secteur de la santé publique, contribuant ainsi au renforcement des capacités hospitalières au bénéfice des patients et du personnel soignant.

La cérémonie de remise s’est tenue au siège de la direction générale d’Ooredoo, en présence de M. Roni Tohme, Directeur général de l’entreprise, de plusieurs cadres, de responsables hospitaliers et de représentants de l’Association Winnelka. Cette opération a été marquée par la remise officielle d’équipements médicaux comprenant notamment des instruments chirurgicaux, des chariots pour bloc opératoire, des réfrigérateurs d’hospitalisation, des climatiseurs ainsi que divers autres matériels et consommables destinés à améliorer les conditions de soins et de travail au sein des structures bénéficiaires.

À cette occasion, M. Roni Tohme a déclaré : « À travers ce don symbolique, nous exprimons notre reconnaissance et notre soutien au corps médical et à l’ensemble du personnel de santé qui œuvrent chaque jour avec dévouement au service des citoyens. Ooredoo Algérie est fière de contribuer, aux côtés de ses partenaires, au renforcement des moyens des établissements hospitaliers du pays. Cet engagement reflète notre volonté d’être toujours présents là où le besoin se fait sentir et de participer activement au bien-être de la société algérienne. »

En soutenant les établissements de santé et en répondant concrètement aux besoins du terrain, Ooredoo Algérie réaffirme sa volonté d’accompagner durablement les efforts nationaux en matière de solidarité, de santé publique et de développement humain, consolidant ainsi son rôle d’entreprise citoyenne engagée au service du bien-être collectif.