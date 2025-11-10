Samsung relance le Samsung Innovation Campus en Algérie pour former les talents de demain en intelligence artificielle

Samsung Algérie annonce le lancement de la 3ᵉ édition du Samsung Innovation Campus (SIC), en partenariat avec l’École Nationale Supérieure d’Informatique (ESI). Ce programme, dédié au développement des compétences en intelligence artificielle (IA), vise à former une nouvelle génération de talents algériens capables d’accompagner la transformation numérique du pays.

Dans la continuité de son engagement en faveur de l’éducation technologique et du développement des compétences d’avenir, Samsung Algérie poursuit son initiative lancée en 2021, qui a déjà rencontré un franc succès. À travers cette nouvelle édition, l’entreprise réaffirme sa volonté de contribuer activement à la montée en compétence des jeunes Algériens dans les domaines technologiques à fort impact.

Une formation complète et encadrée par des experts

Le Samsung Innovation Campus proposera un parcours de formation intensif d’une durée de près de trois mois, de novembre 2025 à janvier 2026. Les participants bénéficieront d’un apprentissage hybride combinant :



* des modules en ligne via une plateforme e-learning (vidéos, supports pédagogiques, exercices interactifs) ;

* des sessions en direct animées par des formateurs spécialisés ;

* et un projet final (Capstone Project), réalisé en équipe et encadré par un coach, pour mettre en pratique les connaissances acquises sur un cas réel.

Le programme couvrira un large éventail de fondamentaux en intelligence artificielle : traitement et analyse de données, machine learning, deep learning, bases mathématiques (statistiques, probabilités, algèbre linéaire) ainsi que programmation en Python. Les apprenants devront consacrer environ 20 heures par semaine à leur formation afin d’assimiler pleinement les notions enseignées.

Le projet final permettra aux participants de démontrer leurs compétences techniques et leur capacité à résoudre une problématique concrète. Ce travail collectif, présenté devant un jury, leur offrira une expérience appliquée valorisable dans leur futur parcours professionnel.

Un engagement pour l’employabilité et l’avenir des jeunes Algériens

« Cette initiative illustre notre volonté de préparer les jeunes Algériens aux exigences du marché de l’emploi de demain, en particulier dans les secteurs technologiques à fort potentiel. Grâce à notre partenariat avec l’ESI, nous proposons un programme de référence alliant excellence académique et savoir-faire industriel », a déclaré M. Arezki Azzouguen, Specialist Digital/Social Marketing chez Samsung Algérie.

Aligné avec la stratégie nationale de l’économie de la connaissance, le Samsung Innovation Campus ambitionne de renforcer l’employabilité des jeunes diplômés tout en soutenant la dynamique de digitalisation et d’innovation du pays. En formant les futurs experts de l’intelligence artificielle, Samsung confirme ainsi son rôle d’acteur clé dans le développement des compétences technologiques en Algérie.