Ooredoo Algérie renforce ses liens avec les universités pour former les talents de demain

Ooredoo Algérie a signé quatre conventions de partenariat avec des établissements universitaires d’excellence – l’USTHB, l’ESI, l’ENSIA et l’EHEC – afin de renforcer la coopération entre le monde académique et le secteur privé.

Cette initiative, officialisée lors d’une cérémonie tenue le 11 novembre 2025, s’inscrit dans la stratégie de l’opérateur visant à stimuler l’innovation, développer les compétences numériques et améliorer l’employabilité des jeunes diplômés.



À travers ces accords, Ooredoo s’engage à accueillir des stagiaires, encadrer des projets de fin d’études, co-organiser des événements scientifiques (conférences, hackathons, séminaires) et soutenir la recherche appliquée dans des domaines clés tels que l’intelligence artificielle, la cybersécurité, la 5G et la data science. Le groupe prévoit également des programmes de formation continue et des actions favorisant l’entrepreneuriat et l’innovation locale.



Le Directeur Général, M. Roni Tohme, a souligné que ces partenariats traduisent la volonté d’Ooredoo de contribuer activement à la formation des futurs talents technologiques algériens et à la construction d’un écosystème numérique inclusif et durable. En consolidant ces alliances stratégiques, Ooredoo réaffirme son rôle d’acteur clé du développement éducatif et technologique en Algérie.