Résultat financier: Djezzy signe un troisième trimestre 2025 en forte progression et prépare l’ère de la 5G

Djezzy poursuit sa trajectoire de croissance au troisième trimestre 2025, affichant des résultats solides tant sur le plan commercial que financier. L’opérateur confirme ainsi sa position de leader technologique sur le marché algérien des télécommunications.

Au terme du trimestre, le chiffre d’affaires s’élève à 30,7 milliards de dinars, en hausse de 6,7 % par rapport à la même période de 2024. Cette performance est portée par la diversification des offres et une demande soutenue durant la période estivale, notamment pour les services Roaming et les forfaits Internet à forte valeur ajoutée.

L’EBITDA atteint 15,0 milliards de dinars, en progression de 12,1 % sur un an, avec une marge de 49 %, traduisant une rentabilité en nette amélioration. Le parc clients, quant à lui, continue de croître pour atteindre 17,8 millions d’abonnés, soit une hausse de 7,5 % sur un an.

Sur le plan des investissements, Djezzy a consacré 6,9 milliards de dinars au cours du trimestre, soit une augmentation de 58,8 % par rapport à 2024. Ces investissements ont permis de renforcer la qualité du réseau et d’étendre la couverture 4G, désormais accessible à 96,1 % de la population. Une dynamique qui prépare activement l’opérateur à l’introduction prochaine de la 5G.

Dans une déclaration, le Directeur général de Djezzy, Boumediene Senouci, a souligné :



« Les résultats obtenus au cours de ce trimestre confirment la solidité de notre performance et la confiance de nos clients. Ils témoignent également d’une croissance durable, soutenue par nos efforts constants d’innovation et de modernisation. Les investissements réalisés ont permis de renforcer la qualité de notre réseau et de préparer l’arrivée de la 5G. L’attribution de la licence provisoire marque ainsi une étape stratégique dans notre transformation en opérateur technologique de référence, au service de la société et du développement du pays ».

Avec cette performance trimestrielle, Djezzy confirme sa stratégie axée sur la croissance durable, l’innovation numérique et la préparation du futur technologique de l’Algérie.